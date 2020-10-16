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16 октября 2020, 18:31 3

В Хмельницком кандидат в мэры от "слуг" просила студентов за нее агитировать

16 октября 2020, 18:31 3
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Она работает деканом факультета Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии
Она работает деканом факультета Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии
Фото: Facebook
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В Хмельницком кандидат на должность городского головы от партии "Слуга народа" Инна Ящук призвала студентов вуза, в котором она работает, найти по 5 друзей, которые бы за нее проголосовали, а также ставить "лайки" на ее странице в Facebook.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

В частности, активисты обнародовали видео, которое им передали студенты академии.

Я протягиваю вам руку дружбы, как всегда... Хочу просить вас, чтобы вы сегодня взяли свой блокнот, и нашли 5 друзей, и попросили их проголосовать за меня: бабушки, дедушки, родственники, знакомые. Спасибо вам огромное. Я думаю, что это для вас не сложно", - говорит на видео Инна Ящук.

Она также попросила студентов заходить каждый день на ее политическую страницу в Facebook и ставить "лайк", "чтобы мы доказали, что не только фермы ботов могут управлять нами".

Спасибо вам огромное, и жду вашей помощи. Без вас я утону, спасите меня! Спасибо еще раз!", - говорит кандидат от "Слуги народа".

В комментарии активистам ОПОРЫ Ящук заявила, что находится в отпуске, и "просто предложила студентам, кто хочет со мной встретиться, и студенты откликнулись".

Я попросила, что есть правило протянутой руки: если человеку нужна помощь, то она протягивает руку. И я им сказала, что я, как своим друзьям, вы меня знаете, как никто лучше, я прошу у вас помощи", - пояснила кандидат.

Она также заявила, что не считает свои действия давлением на студентов, поскольку "просто по-человечески просила".

Кандидат также отметила, что планирует встречу со студентами, поскольку не все студенты, которые имели желание ее послушать, смогли приобщиться к видеоконференции.

Напомним, 300 гривен за голос: в Донецкой области зафиксировали подкуп избирателей.

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