Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную" зону карантина

Ограничения начнут действовать с 19 октября

Ограничения начнут действовать с 19 октября

Фото: flickr

Согласно решению Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Полтава и Черновцы с 19 октября окажутся в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщили председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов и пресс-служба Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, сейчас в Полтаве болеют почти 2000 человек, ежедневно в городе фиксируют более 100 новых случаев заболевания.

Что запрещено с понедельника, 19 октября: посещение учебных заведений, учреждений сферы культуры, кинотеатров, учреждений развлекательной деятельности, учреждений социальной защиты", - написал Синегубов.

Он также добавил, что по предложению ОГА, не будут прекращать работу регулярные и нерегулярные перевозки, кафе, рестораны, ТРЦ (без развлекательных функций), и также заведения торгового и бытового обслуживания населения.

Ситуацию пересмотрят на следующем заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Если динамика ухудшится, ограничения усилятся", - сообщил он.

Как сообщила Черновицкая ОГА, с 19 октября в области также вступит в силу новое эпидемическое зонирование.

В частности, в "красную" зону попадают города Черновцы и Новоднестровск, а также Кельменецкий и Кицманский районы.

Остальные районы области остаются в оранжевой зоне карантина.

Напомним, Харьков внесли в "красную зону" карантина, также "красными" стали также город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области.

Также 15 октября в Сумах запретили посадку пассажиров в поезда.