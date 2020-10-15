Нова голова Чернігівської ОДА Коваленко – дружина Головнокомандувача ЗСУ Хомчака

Різниця у віці подружжя становить 24 роки

Різниця у віці подружжя становить 24 роки

Фото: Нові лідери

Цю інформацію вона підтвердила в коментарі "Суспільному", пише RegioNews.

Досьє Анни Коваленко можна прочитати тут.

Руслан Хомчак народився у Львові в 1967 році. З січня 1993 року служить у ВСУ. Був начальником штабу, а з 2014-го по 2015 рік обіймав посаду командувача сектором "Б". З 2016 року став начальником штабу-першим заступником командувача Сухопутними військами. У травні 2019 був призначений начальником Генерального штабу ЗСУ. З 27 березня 2020 року обіймає посаду Головнокомандувача Збройними Силами України.

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко головою Чернігівської ОДА . 29-річна Коваленко буде єдиною жінкою в країні, яка очолює область.