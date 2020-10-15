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15 жовтня 2020, 18:33 4

Нова голова Чернігівської ОДА Коваленко – дружина Головнокомандувача ЗСУ Хомчака

15 жовтня 2020, 18:33 4
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Фото: Нові лідери
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Призначена сьогодні керівницею Чернігівської ОДА Ганна Коваленко є дружиною Головнокомандуючого Збройними Силами України Руслана Хомчака.

Цю інформацію вона підтвердила в коментарі "Суспільному", пише RegioNews.

Досьє Анни Коваленко можна прочитати тут.

Руслан Хомчак народився у Львові в 1967 році. З січня 1993 року служить у ВСУ. Був начальником штабу, а з 2014-го по 2015 рік обіймав посаду командувача сектором "Б". З 2016 року став начальником штабу-першим заступником командувача Сухопутними військами. У травні 2019 був призначений начальником Генерального штабу ЗСУ. З 27 березня 2020 року обіймає посаду Головнокомандувача Збройними Силами України.

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко головою Чернігівської ОДА . 29-річна Коваленко буде єдиною жінкою в країні, яка очолює область.

Чернігів ЗСУ Чернігівська область ОДА Руслан Хомчак Дружина Коваленко Анна
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