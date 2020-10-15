Новая глава Черниговской ОГА Коваленко – жена Главнокомандующего ВСУ Хомчака

Разница в возрасте супругов составляет 24 года

Разница в возрасте супругов составляет 24 года

Фото: Новые лидеры

Эту информацию она подтвердила в комментарии "Суспільному", пишет RegioNews.

Досье Анны Коваленко можно прочитать здесь.

Руслан Хомчак родился во Львове в 1967 году. С января 1993 года служит в ВСУ. Был начальником штаба, а с 2014 по 2015 год занимал должность командующего сектором "Б". С 2016 года стал начальником штаба-первым заместителем командующего Сухопутными войсками. В мае 2019 был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. С 27 марта 2020 года занимает должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Напомним, сегодня, 15 октября президент Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА . 29-летняя Коваленко будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.