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15 октября 2020, 18:33 29

Новая глава Черниговской ОГА Коваленко – жена Главнокомандующего ВСУ Хомчака

15 октября 2020, 18:33 29
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Фото: Новые лидеры
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Назначенная сегодня руководительницей Черниговской ОГА Анна Коваленко является супругой Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака.

Эту информацию она подтвердила в комментарии "Суспільному", пишет RegioNews.

Досье Анны Коваленко можно прочитать здесь.

Руслан Хомчак родился во Львове в 1967 году. С января 1993 года служит в ВСУ. Был начальником штаба, а с 2014 по 2015 год занимал должность командующего сектором "Б". С 2016 года стал начальником штаба-первым заместителем командующего Сухопутными войсками. В мае 2019 был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. С 27 марта 2020 года занимает должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Напомним, сегодня, 15 октября президент Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА . 29-летняя Коваленко будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.

Чернигов ВСУ Черниговская область ОГА Руслан Хомчак Жена Коваленко Анна
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