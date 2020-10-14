Місцеві вибори: ЦВК акредитувала більше 220 офіційних спостерігачів

Найбільша кількість спостерігачів акредитовано від міжнародних організацій

Найбільша кількість спостерігачів акредитовано від міжнародних організацій

Фото: з відкритих джерел

Станом на 13 жовтня в Україні акредитовані ще 17 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Таким чином, загальна кількість склала 222 спостерігача.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦИК.

Так, Центрвиборчком акредитував двох офіційних спостерігачів від Чехії, 5 - від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр", 3 - від Міжнародного фонду за краще управління, 5 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), 2 - від громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини".

Всього станом на 13 жовтня на місцевих виборах в Україні акредитовано вже 222 офіційних спостерігачів: 16 – від чотирьох іноземних держав та 206 – від восьми міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЦВК акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори.