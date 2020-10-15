В Киеве с начала года уволились более семи тысяч медиков - Кличко

В этом году только 207 выпускников пошли работать в коммунальные больницы города

В этом году только 207 выпускников пошли работать в коммунальные больницы города

Фото: flickr

Из медицинских учреждений Киева за последние девять месяцев уволились более семи тысяч работников.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Всего за девять последних месяцев из столичных медучреждений уволились более семи тысяч работников. Почти половина из них - технические работники, это не медики. К сожалению, есть и отток медицинских кадров, даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников", - рассказал Кличко.

Он добавил, что причины увольнения медиков разные, одна из них - пандемия коронавируса.

Есть и другие причины немалого количества свободных вакансий в столичных медучреждениях. На сегодня вакансий почти 7,5 тысяч. В частности, и потому, что выпускники, которые учились по государственному и местным заказам, после обучения не идут работать в коммунальные больницы", - добавил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году. В этом году из столичных колледжей выпустились 557 студентов-бюджетников, и только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами.

Напомним, в Украине ни один регион не может ослабить карантин, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней.