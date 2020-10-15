В Офисе президента объяснили, зачем на Донбассе создавать свободную экономическую зону

Этот вопрос является вторым на всеукраинском опросе президента

Этот вопрос является вторым на всеукраинском опросе президента

Офис президента

В Офисе президента заявили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы реинтеграции. Поэтому об этом решили спросить на всеукраинском опросе.

Об этом сообщили в Офисе президента, информирует RegioNews.

У Зеленского считают, что этот вопрос сможет обеспечить возможность укоренения эффективной реинтеграционной модели, которая объединяет регион, делает его привлекательным для бизнеса и восстанавливает инфраструктуру.

"Исходим именно из той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и действенной концепции реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы", - говорится в заявлении.

Вместе с тем в ОП заявили об осознании влияния пропаганды на людей, которые живут неподалеку от линии разграничения. Также к деоккупации сохраняется риск эскалации.

"Соответственно, привлечения на Донбасс ведущих компаний, подпитки экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного влияния оккупационной силы", - говорится в заявлении.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит ли за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

15 октября президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будут задавать украинцам на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.