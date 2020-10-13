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13 жовтня 2020, 13:58 1

Вибух на Позняках: люди нарешті можуть забрати з будинку свої речі

13 жовтня 2020, 13:58 1
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Вибух стався 21 червня
Вибух стався 21 червня
Фото: ДСНС України
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Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, що був пошкоджений в червні внаслідок вибуху.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

Рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран.

"З міркувань безпеки до квартир заходять лише рятувальники. Мешканці квартир знаходяться біля будинку і надають рятувальникам інформацію про майно та цінні речі, які необхідно забрати", - пояснили у КМДА.

Перед початком повернення майна аварійний під'їзд укріпили, ці роботи тривали з 10 жовтня. В місця провалів встановили спеціальні конструкції, аби не допустити обвалу при демонтажі під’їзду.

Демонтаж аварійного під’їзду розпочнеться після повернення майна.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

газ Україна Київ вибух рятувальники
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