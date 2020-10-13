Влада Франківська та Чернівців також не відправлятиме школярів на дострокові канікули

МОН рекомендувало школам піти на канікули з 15 жовтня, а не з 21 жовтня

МОН рекомендувало школам піти на канікули з 15 жовтня, а не з 21 жовтня

Рixabay

У Чернівцях та Івано-Франківську школи продовжать працювати у звичному на сьогодні режимі і учнів не відправлятимуть на канікули з 15 жовтня, як це рекомендувало Міністерство освіти і науки.

Як передає RegioNews, про це повідомив в.о. Чернівецького міського голови Василь Продан на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у місті немає загрозливого зросту зараження коронавірусною інфекцією.

"МОН надало рекомендацію органам місцевого самоврядування, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на COVID-19, зробити канікули з 15 по 30 жовтня. Але враховуючи, що у Чернівцях такого зросту захворюваності не відбулося, я порадився з керівниками управління освіти Чернівецької міської ради, з директорами найбільших шкіл і ми прийняли рішення, що і після 15 жовтня працюватимемо у звичному режимі, як працюємо сьогодні", — сказав він.

За даними Продана, із 27 тисяч школярів у Чернівцях на дистанційному навчанні перебувають 320 учнів ліцею №1, тому що там тривають ремонтні роботи. Також учні ліцею №3 перебувають на канікулах до 15 жовтня, згідно з рішенням педагогічної ради.

Про те, що канікул з 15 жовтня не буде і для івано-франківських школярів, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, у місті також немає катастрофічної ситуації із захворюванням на COVID-19.

"Ми ухвалили рішення, що продовжуємо навчання з 15 жовтня. Звісно, ми будемо відстежувати ситуацію. Сьогодні наші показники захворювання (на COVID-19 – ред.) свідчать про те, що ми маємо 17 класів на самоізоляції із 1900 класів у школах Івано-Франківської ОТГ", — уточнив він.

Марцінків зазначив, що деякі класи вже повернулись до навчання після самоізоляції.

"Тобто, катастрофічної ситуації в місті немає. Тому з 15 жовтня наші діти йдуть до школи у звичному режимі", - додав мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули.