В Україні можуть збільшити штрафи для підприємців через порушення карантину

Йдеться про штрафи від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення

Йдеться про штрафи від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення

Фото: flickr

До Верховної Ради наступного тижня внесуть проєкт закону, яким передбачається збільшення штрафів для підприємців за порушення карантинних норм. Документ вже пройшов узгодження у відповідному комітеті.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі "Громадського радіо", інформує RegioNews.

За словами Радуцького, йдеться про штрафи від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення.

"Якщо, наприклад, це торговий центр, то охорона не повинна пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауна", — сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше депутатам пригрозили штрафами за порушення маскового режиму.