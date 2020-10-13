Всеукраинский опрос: Стало известно, как Зеленский будет проводить голосование
Координировать так называемый "народный опрос", которое анонсировал Владимир Зеленский, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, передает RegioNews.
"Первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучено в среду, 14 октября. В дальнейшем будут озвучивать по одному вопросу в день", — сообщил Лещенко.
По его данным, ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными "бюллетенями", но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков.
"Голосование является добровольным. Координатором проекта "опрос в день выборов" является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко", — добавил бывший нардеп.
Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.