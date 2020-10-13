Всеукраинский опрос: Стало известно, как Зеленский будет проводить голосование

Опрос должен состояться в день выборов, 25 октября

Опрос должен состояться в день выборов, 25 октября

Офис президента

Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, передает RegioNews.

"Первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучено в среду, 14 октября. В дальнейшем будут озвучивать по одному вопросу в день", — сообщил Лещенко.

По его данным, ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными "бюллетенями", но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков.

"Голосование является добровольным. Координатором проекта "опрос в день выборов" является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко", — добавил бывший нардеп.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.