"Євросолідарність" заявила місії ОБСЄ на тиск під час виборчої кампанії

В "ЄС" є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори

В "ЄС" є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори

Фото: Євросолідарність

Перший номер «Європейської солідарності» до Київради Марина Порошенко та перший номер списку «ЄС» до Київської облради Вікторія Сюмар провели зустріч з головою моніторингової місії ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір та політичним аналітиком місії Дімашем Алжанов, в ході якої висловили свій погляд на хід виборчої кампанії в Україні.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт партії "Європейська солідарність".



Під час обговорення Марина Порошенко зазначила, що ці вибори будуть важливим індикатором всього, що відбувається в країні протягом останніх півтора року правління абсолютно некомпетентної центральної влади.

У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори. Велике занепокоєння викликає незалежність виборчих комісій та їх можливість повноцінно працювати з огляду на епідемію коронавірусу. З огляду на складність виборчого процесу ми очікуємо досить велику кількість порушень та, відповідно, оскаржень рішень виборчих комісій. І тут нас особливо непокоїть спроможність судів оперативно та неупереджено розглядати справи та виносити справедливі рішення, щоб захистити вибір громадян", – сказала Порошенко.

Вікторія Сюмар наголосила, що "Європейська Солідарність" у ході передвиборчої кампанії стикається з великою кількістю порушень та тиском. Зокрема вона розповіла про блокування "Приватбанком" рахунків партії, порушення при розподілі посад до виборчих комісій всіх рівнів, пошкодження білбордів з рекламою "Європейської Солідарності" у Черкаській області та перешкоджання розміщенню зовнішньої реклами партії у Волинській та Полтавській областях.



Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю та передачу всіх фактів порушень у ході виборів до моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше "Євросолідарність" офіційно заявила, що Порошенко особисто не володіє жодними офшорними компаніями.