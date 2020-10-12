19:15  12 жовтня
"Слуга народу" хоче замінити заступників глави фракції
16:39  12 жовтня
Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер
18:53  12 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Авдіївку
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2020, 21:19 2

"Євросолідарність" заявила місії ОБСЄ на тиск під час виборчої кампанії

12 жовтня 2020, 21:19 2
Читайте также на русском языке
В "ЄС" є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори
В "ЄС" є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори
Фото: Євросолідарність
Читайте также
на русском языке

Перший номер «Європейської солідарності» до Київради Марина Порошенко та перший номер списку «ЄС» до Київської облради Вікторія Сюмар провели зустріч з головою моніторингової місії ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір та політичним аналітиком місії Дімашем Алжанов, в ході якої висловили свій погляд на хід виборчої кампанії в Україні.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт партії "Європейська солідарність".

Під час обговорення Марина Порошенко зазначила, що ці вибори будуть важливим індикатором всього, що відбувається в країні протягом останніх півтора року правління абсолютно некомпетентної центральної влади.

У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори. Велике занепокоєння викликає незалежність виборчих комісій та їх можливість повноцінно працювати з огляду на епідемію коронавірусу. З огляду на складність виборчого процесу ми очікуємо досить велику кількість порушень та, відповідно, оскаржень рішень виборчих комісій. І тут нас особливо непокоїть спроможність судів оперативно та неупереджено розглядати справи та виносити справедливі рішення, щоб захистити вибір громадян", – сказала Порошенко.

Вікторія Сюмар наголосила, що "Європейська Солідарність" у ході передвиборчої кампанії стикається з великою кількістю порушень та тиском. Зокрема вона розповіла про блокування "Приватбанком" рахунків партії, порушення при розподілі посад до виборчих комісій всіх рівнів, пошкодження білбордів з рекламою "Європейської Солідарності" у Черкаській області та перешкоджання розміщенню зовнішньої реклами партії у Волинській та Полтавській областях.

Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю та передачу всіх фактів порушень у ході виборів до моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше "Євросолідарність" офіційно заявила, що Порошенко особисто не володіє жодними офшорними компаніями.

Європейська солідарність партія Вікторія Сюмар ОБСЄ Марина Порошенко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стан здоров’я Порошенка покращився, його виписали з лікарні
12 жовтня 2020, 13:17
Нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за те, що вона обізвала його "тупим черевиком"
12 жовтня 2020, 11:36
Роман Гах лідирує на виборах у Борщагівській ОТГ, бо він реальна альтернатива старій владі, - ЗМІ
12 жовтня 2020, 11:08
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »