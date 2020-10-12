Роман Гах лідирує на виборах у Борщагівській ОТГ, бо він реальна альтернатива старій владі, - ЗМІ

За нього в повну силу грає його реноме досвідченого керівника житлосервісами у Софіївській Борщагівці

За нього в повну силу грає його реноме досвідченого керівника житлосервісами у Софіївській Борщагівці

Уже очевидно, що на виборах-2020 у Борщагівській ОТГ оберуть не старе, а нове обличчя. Бо кричущі проблеми мешканців новобудов столичного передмістя ніхто роками не вирішував, натомість з кожним роком розгоралися із новою силою всілякі корупційні скандали навколо дерибану землі.

Про це йдеться у статті інформаційного порталу "Моя Київщина" "Темна конячка від "Слуг народу": Чому старі еліти програють у Борщагівській ОТГ" , передає RegioNews.

Як свідчать результати соціологічного опитування, яке проводилося з 1 по 8 жовтня, якби вибори голови Борщагівської ОТГ проходили в найближчу неділю, то за висуванця "Слуги народу" Романа Гаха готові проголосувати 18,2% опитаних респондентів. При цьому антирейтинг Гаха (тобто тих, хто ні за яких обставин за нього не проголосує) складає всього 6,5%.

За ним на другому місці йде діючий сільський голова Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебський, який наразі балотується як самовисуванець. Його рейтинг – 15,8%, а антирейтинг – 9,7%. А чинний керівник Софіївської Борщагівки Олесь Кудрик, який цього разу йде під прапорами "Європейської Солідарності", замикає трійку лідерів – показники його рейтингу й антирейтингу практично зрівнялися – 12,6% проти 12,3%.

Якщо говорити конкретно стосовно очільника Петропавлівської Борщагівки, який у свіжому рейтингу йде другим, то головна проблема Кодебського – його вік. Все ж таки 72-річний керівник в ОТГ, де значну частину виборців після свого переселення у новозбудовані житлові квартали становлять молоді сім’ї, є, м’яко кажучи, не дуже прийнятним", - йдеться у публікації.

Зазначається, що його електоральна база обмежується старим селом Петропавлівська Борщагівка, яким він править вже 37 років поспіль. Також не на корись кандидата піде його пізнє входження у передвиборчу гонку.

У свою чергу, як йдеться у публікації, Кудрик якої-небудь активної кампанії взагалі не веде. Він розраховує на популярний в Києві та його передмісті бренд "ЄС", а також на наявний у нього адмінресурс.

"Плюс – він може сподіватися на створення "сіток" із так званих "політичних туристів" та встановлення контролю над місцевою територіальною виборчою комісією, що, на думку його штабу, мають "зробити результат" шефу. Однак значним "мінусом" для Кудрика є величезний антирейтинг навіть серед свого електорального ядра, адже місцеві мешканці досі добре пам’ятають історію цього "політичного колобка". Його в 2012 році привела до влади в Софіївській Борщагівці Партія регіонів, сумнозвісна для абсолютної більшості тутешніх виборців, а вже у 2015-му він переобрався на посаду сільського голови за підтримки БПП", - зазначається у публікації.

У Кудрика було б більше шансів на перемогу, якби він був єдиною альтернативою пенсіонеру Кодебському.

Одна справа, якби не було на виборах керівника Борщагівської ОТГ якоїсь реальної альтернативи – тоді на тлі давно пенсіонера Кодебського Кудрик міг би й згодитися. Але справа є радикально іншою, коли раптом на перегони заходить нова команда. І тут за нинішнього лідера перегонів у Борщагівській ОТГ Романа Гаха грає на повну силу його реноме досвідченого керівника житлосервісами у Софіївській Борщагівці", - йдеться у статті.

Нагадаємо, 10 жовтня кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги Народу" Роман Гах разом зі своєю командою кандидатів у Раду Борщагівської ОТГ презентував виборчу програму "Твоя нова Борщагівка" .