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12 октября 2020, 21:19 2

"Евросолидарность" заявила миссии ОБСЕ о давлении во время избирательной кампании

12 октября 2020, 21:19 2
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У "ЕС" есть серьезные сомнения относительно институциональной состоятельности действующей власти провести эти выборы
У "ЕС" есть серьезные сомнения относительно институциональной состоятельности действующей власти провести эти выборы
Фото: Евросолидарность
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Первый номер «Европейской солидарности» в Киевсовет Марина Порошенко и первый номер списка «ЕС» до Киевского облсовета Виктория Сюмар провели встречу с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ Ингиберг Сольрун Гисладоттир и политическим аналитиком миссии Димашем Алжанов, в ходе которой выразили свой взгляд на ход избирательной кампании в Украине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт партии "Европейская солидарность".

Во время обсуждения Марина Порошенко отметила, что эти выборы будут важным индикатором всего, что происходит в стране последние полтора года правления абсолютно некомпетентной центральной власти.

У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной состоятельности действующей власти провести эти выборы. Большое беспокойство вызывает независимость избирательных комиссий и их возможность полноценно работать с эпидемией коронавируса. Учитывая сложность избирательного процесса мы ожидаем достаточно большое количество нарушений и, соответственно, обжалований решений избирательных комиссий. И здесь нас особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан", – сказала Порошенко.

Виктория Сюмар отметила, что "Европейская Солидарность" в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим количеством нарушений и давлением. В частности, она рассказала о блокировке Приватбанком счетов партии, нарушения при распределении должностей в избирательных комиссий всех уровней, повреждения билбордов с рекламой "Европейской Солидарности" в Черкасской области и препятствования размещению наружной рекламы партии в Волынской и Полтавской областях.

Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и передаче всех фактов нарушений в ходе выборов в мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее "Евросолидарность" официально заявила, что Порошенко лично не владеет никакими офшорными компаниями.

Европейская солидарность партия Виктория Сюмар ОБСЕ Марина Порошенко
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