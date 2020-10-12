Суд зобов`язав прокуратуру закрити справу проти ексміністра екології Злочевського

Розгляд справи тягнувся майже шість років

Розгляд справи тягнувся майже шість років

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Печерський районний суд Києва зобов’язав прокурора закрити справу відносно ексміністра екології і природних ресурсів Миколи Злочевського від 17 листопада 2014 року щодо розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку, виділеного «Реал-банку».

Відповідну ухвалу оголосила суддя Ірина Литвинова, задовольнивши скаргу адвоката Злочевського Петра Бойка, пише RegioNews.

Скаргу - задовольнити. Зобов`язати генпрокурора розглянути відповідно до чинного законодавства клопотання адвоката Бойка Петра Анатолійовича в інтересах Миколи Злочевського від 03.09.2020, подане в межах кримінального провадження № 42014000000001590, яке отримано уповноваженою особою Офісу генпрокурора 07.09.2020, та за результатом розгляду скасувати постанову детектива Головного підрозділу детективів НАБУ Крютченко В.О. від 12.08.2020 про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 17.11.2014, й зобов`язати прокурора, що здійснює процесуальне керівництво, вжити заходів щодо закриття кримінального провадження від 17.11.2014, про що повідомити заявника", - йдеться у резолютивній частині рішення.

У мотивувальній частині зазначається, що у рамках досудового розслідування начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтин Кулик 28 березня 2019 року склав повідомлення про підозру Злочевському у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 ККУ(легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

У подальшому слідство декілька разів зупиняли і продовжували через необхідність отримання міжнародно-правової допомоги.

У лютому цього року справу передали на дорозслідування до НАБУ, а в серпні детектив бюро відновив її розслідування.

Адвокат Бойко у своїй скарзі до суду вказав, що детектив ухвалив постанову про відновлення розслідування у той час, коли строк слідства уже завершився.

Ухвалюючи рішення, суд виходив з того, що є підстави для закриття справи відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 284 КПКУ, зокрема, не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 червня цього року задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи стосовно розкрадання стабілізаційного кредиту "Реал-банку".