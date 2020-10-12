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12 октября 2020, 19:16 3

Суд обязал прокуратуру закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского

12 октября 2020, 19:16 3
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Рассмотрение дела тянулось почти шесть лет
Рассмотрение дела тянулось почти шесть лет
Фото из открытых источников
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Печерский районный суд Киева обязал прокурора закрыть дело в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от 17 ноября 2014 года о хищении стабилизационного кредита Нацбанка, выделенного «Реал-банку».

Соответствующее постановление объявила судья Ирина Литвинова, удовлетворив жалобу адвоката Злочевского Петра Бойко, пишет RegioNews.

Жалобу - удовлетворить. Обязать генпрокурора рассмотреть в соответствии с действующим законодательством ходатайства адвоката Бойко Петра Анатольевича в интересах Николая Злочевского 1 от 03.09.2020, поданное в рамках уголовного производства № 42014000000001590, которое получено уполномоченным лицом Офиса генпрокурора 07.09.2020, и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Головного подразделения детективов НАБУ Крютченко В.А. от 12.08.2020 о возобновлении досудебного расследования в уголовном производстве от 17.11.2014, и обязать прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, принять меры относительно закрытия уголовного производства от 17.11.2014, о чем уведомить заявителя", - говорится в резолютивной части решения.

В мотивировочной части отмечается, что в рамках досудебного расследования начальник отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик 28 марта 2019 года составил сообщение о подозрении Злочевскому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем).

В дальнейшем следствие несколько раз останавливали и продолжали из-за необходимости получения международно-правовой помощи.

В феврале этого года дело передали на дорасследование в НАБУ, а в августе детектив бюро возобновил его расследование.

Адвокат Бойко в своей жалобе в суд указал, что детектив принял постановление о возобновлении расследования в то время, когда срок следствия уже истек.

Принимая решение, суд исходил из того, что есть основания для закрытия дела согласно п. 3 ч. 1 ст. 284 УПКУ, в частности, не установлены достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить.

Напомним, детективы НАБУ 12 июня этого года задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела относительно разворовывания стабилизационного кредита "Реал-банка".

суд экология министр уголовное дело Николай Злочевський
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