Сумская ОГА перешла на дистанционный режим работы
Такой формат будет действовать в течение двух недель
Такой формат будет действовать в течение двух недель
Сумская областная государственная администрация в связи с попаданием города в "красную" зону карантина будет работать дистанционно.
Об этом сегодня, 12 октября, сообщил председатель Сумской ОГА Роман Грищенко, передает RegioNews.
По его словам, городские власти хотят разорвать цепь роста количества больных.
С сегодняшнего дня Сумская ОГА две недели будет работать дистанционно", - сообщил глава ОГА.
Грищенко призвал руководителей предприятий и организаций также перейти на дистанционный режим работы для своих работников там, где это сделать возможно.
Напомним, Сумы игнорируют попадание в "красную" зону: транспорт и учреждения работают.
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