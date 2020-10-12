Сумская ОГА перешла на дистанционный режим работы

Такой формат будет действовать в течение двух недель

Такой формат будет действовать в течение двух недель

Фото: Sumy Today

Сумская областная государственная администрация в связи с попаданием города в "красную" зону карантина будет работать дистанционно.

Об этом сегодня, 12 октября, сообщил председатель Сумской ОГА Роман Грищенко, передает RegioNews. По его словам, городские власти хотят разорвать цепь роста количества больных. С сегодняшнего дня Сумская ОГА две недели будет работать дистанционно", - сообщил глава ОГА. Грищенко призвал руководителей предприятий и организаций также перейти на дистанционный режим работы для своих работников там, где это сделать возможно. Напомним, Сумы игнорируют попадание в "красную" зону: транспорт и учреждения работают.

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