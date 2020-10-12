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12 октября 2020, 18:25 2

Сумская ОГА перешла на дистанционный режим работы

12 октября 2020, 18:25 2
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Такой формат будет действовать в течение двух недель
Такой формат будет действовать в течение двух недель
Фото: Sumy Today
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Сумская областная государственная администрация в связи с попаданием города в "красную" зону карантина будет работать дистанционно.

Об этом сегодня, 12 октября, сообщил председатель Сумской ОГА Роман Грищенко, передает RegioNews.

По его словам, городские власти хотят разорвать цепь роста количества больных.

С сегодняшнего дня Сумская ОГА две недели будет работать дистанционно", - сообщил глава ОГА.

Грищенко призвал руководителей предприятий и организаций также перейти на дистанционный режим работы для своих работников там, где это сделать возможно.

Напомним, Сумы игнорируют попадание в "красную" зону: транспорт и учреждения работают.

коронавирус карантин Сумы ОГА депутаты
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