Старі клани Київщини хочуть фальсифікувати результати місцевих виборів, - нардеп Клочко

На Київщині старі клани захоплюють контроль над виборчими комісіями

На Київщині старі клани захоплюють контроль над виборчими комісіями

Фото: Facebook

Про це на власній сторінці у Facebook написав народний депутат, член фракції "Слуга народу" Андрій Клочко, коментуючи роботу Територіальної виборчої комісії в Борщагівській ОТГ, що під Києвом.

Вчора я особисто був присутній на засіданні Борщагівської ТВК, і був свідком того, як в ТВК намагалися організувати фейкове жеребкування членів дільничних виборчих комісій. Лише завдяки присутності народного депутата, представника ЦВК та публічності, жеребкування пройшло чесно", - повідомив Андрій Клочко.

Але уже на наступний день, зазначив він, Борщагівська ТВК, "відстоюючи інтереси своїх ляльководів з минулої влади, так розподілила керівні посади в ДВК, що у партії "Слуга народу" по всій Борщагівській ОТГ їх практично немає. З 51-ї керівної посади в ДВК, партія "Слуга народу" отримала лише одну. Ба більше! Представники самовисуванців не отримали жодної. Таке можуть робити тільки з однією метою – фальсифікувати результати справжнього волевиявлення виборців Борщагівської громади".

Я як народний депутат категорично застерігаю від цього! Спостерігачі від партії "Слуга народу" будуть фіксувати та зупиняти усі спроби фальсифікувати волевиявлення виборців Київщини. Усі намагання старих кланів викривити результати голосування отримають належну оцінку, в тому числі і юридичну. Я особисто прослідкую за цим і зроблю все від мене залежне, щоб жоден голос виборців Борщагівської ОТГ не було вкрадено!", - підсумував Андрій Клочко.

Старі владні клани на Київщині намагаються фальсифікувати місцеві вибори. З прикрістю та жалем це доводиться... Опубліковано Andriy Klochko Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше про спробу фальсифікації виборів у Борщагівській ОТГ заявив кандидат на посаду голови цієї громади від партії "Слуга народу" Роман Гах. Він закликав виборців Борщагівки обов'язково прийти на вибори та не дати спотворити результати їхнього волевиявлення.