На Донбасі відбудуться вибори в районні ради - ЦВК

Районні ради будуть сформовані на всій контрольованій Україною території

Районні ради будуть сформовані на всій контрольованій Україною території

Фото: сайт ЦВК

На тих територіях Донецької та Луганської областей, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування, все ж відбудуться вибори депутатів районних рад.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив представник Центральної виборчої комісії і колишній народний депутат Юрій Мірошніченко, передає RegioNews.

За його словами, навколо обґрунтованості виборів районних рад була велика дискусія.

ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів, і Комісія не могла діяти в інший спосіб”, - сказав Мірошниченко.

Він додав, що вибори до районних рад відбудуться навіть в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.

Люди оберуть собі в тому числі районні ради. Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах, але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях”, - розповів представник ЦВК.

Нагадаємо, на Донеччині зареєстрували 113 кандидатів на посаду міських голів.