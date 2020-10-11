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ЦИК зарегистрировала "киборга" Шараскина нардепом вместо Вакарчука
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11 октября 2020, 11:54 7

ЦИК зарегистрировала "киборга" Шараскина нардепом вместо Вакарчука

11 октября 2020, 11:54 7
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Алина Свидерская не представила в ЦИК необходимые документы
Фото: Facebook
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10 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала украинского актера, режиссера и одного из киборгов Донецкого аэропорта Андрея Шараскина народным депутатом от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает сайт ЦИК, передает RegioNews.

Во время заседания в субботу ЦИК признала избранную нардепом Алину Свидерскую, но она не получила депутатский мандат, так как не подала в ЦИК необходимые документы.

Согласно закону, ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии "Голос" - Андрея Шараскина.

Справка: Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977, живет в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Участник АТО, находился во главе одной из боевых рот "Правого сектора", также был одним из киборгов Донецкого аэропорта.

Напомним, место Вакарчука в Раде займет "киборг" Шараскин, так как жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская не захотела быть народным депутатом.

Верховная Рада депутат Голос Святослав Вакарчук ЦИК Андрей Шараскин
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