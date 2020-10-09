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09 жовтня 2020, 21:45 6

Я сам її іноді боюсь - Олег Ляшко прокоментував рішення своєї дружини піти у депутати

09 жовтня 2020, 21:45 6
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Лідер Радикальної партії запевняє, що його Росіта боротиметься у Київраді як левиця
Лідер Радикальної партії запевняє, що його Росіта боротиметься у Київраді як левиця
Фото: Facebook
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко прокоментував «похід у політику» своєї дружини Росіти, яка очолила список кандидатів цієї політсили до Київської обласної ради.

Відповідний допис Олег Ляшко розмістив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Головний радикал країни, розповів, що раніше пропонував дружині долучитися до політики, однак Росіта була категорично проти:

Відколи ми разом - 23 роки навесні буде - вона дорікала мені, що краще б я займався чимось іншим. Щоб більше часу бути з нею, більше відпочивати, менше нервувати. Колись запропонував їй самій долучитись до нашої політичної команди. Матір Божа, що я вислухав...", - згадав Ляшко.

Цього ж разу, Росіта сама захотіла піти у депутати, переконує політик:

А тепер сама захотіла. Згадує нашого улюбленого Черчилля, який казав про те, що якщо ти не займаєшся політикою - вона займається тобою… Можливо, ви подумаєте, що вона це робить заради мене. Це просто ви її не знаєте. Це її вибір. І вона буде боротись, як левиця. Вдома я і сам її інколи трішки побоюсь...", - зізнався Ляшко.

Моя Росіта іде в політику і очолила список Радикальної партії до Київської обласної ради. Відколи ми разом - 23 роки...

Опубліковано Олегом Ляшком Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, список кандидатів до Київради від Радикальної партії очолила дружина Олега Ляшка Росіта.

вибори депутат Київрада Олег Ляшко Дружина
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