Андрій Коболєв може стати новим прем'єр-міністром – нардеп Рахманін

На думку голови фракції "Голос" у ВР Сергія Рахманіна, у листопаді в Україні можуть змінити очільника уряду

На думку голови фракції "Голос" у ВР Сергія Рахманіна, у листопаді в Україні можуть змінити очільника уряду

Фото: Страна.ua

Голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва розглядають як найреалістичнішого кандидата на цю посаду.

Про це повідомив голова парламентської фракції партії "Голос" Сергій Рахманін в ефірі програми "Ну і тиждень" на "Громадському радіо", інформує RegioNews.

Усе більше людей говорять, що в листопаді є можливою зміна прем'єра, і Коболєв розглядається як найбільш реалістичний кандидат на цю посаду", – повідомив нардеп.



Довідка: Андрій Коболєв, 42 роки. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Працював в українському підрозділі міжнародної консалтингової групи PricewaterhouseCoopers, є партнером у приватній інвестиційно-банківській групі AYA Capital.



З 2002 року працює в НАК "Нафтогаз України". У березні 2014 року його призначили на посаду голови правління компанії. Того самого року став головою наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо, Коболєв озвучив прогноз ціни на газ узимку.

Також учора Коболєв повідомив про відкриття кримінальної справи проти керівництва "Нафтогазу" за держзраду.