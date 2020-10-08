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08 жовтня 2020, 20:39 2

Депутат на депутата: нардеп Поляків подав запит до НАЗК щодо нардепа Юрчишина

08 жовтня 2020, 20:39 2
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Запит стосується недостовірного декларування
Запит стосується недостовірного декларування
Фото: Головком
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Раніше вигнаний з фракції "Слуга народу", а нині член депутатської групи «За майбутнє» Антон Поляков подав запит до НАЗК щодо можливих порушень у декларуванні депутата з фракції «Голос» Ярослава Юрчишина.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Капітал"

Як народний депутат і член антикорупційного комітету Верховної Ради, переконаний в тому, що всі без винятку колеги по парламенту повинні суворо дотримуватися норм Закону і звітувати перед народом. Особливо ті, хто називають себе "борцями" з корупцією. Тому, отримавши інформацію про можливі порушення в декларуванні депутата з фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, подав відповідний запит до НАПК", - заявив нардеп.

Поляков також додав, що він сподівається на адекватну, компетентну і, що головне, неупереджену реакцію на викладені дані".

Нагадаємо, НАПК знайшло у начальника Миколаївського СБУ незадеклароване майно на 800 тисяч гривень.

НАЗК нардепи корупція Голос За майбутнє
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