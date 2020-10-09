Андрей Коболев может стать новым премьер-министром – нардеп Рахманин

По мнению председателя фракции "Голос" в ВР Сергея Рахманина, в ноябре в Украине могут сменить главу правительства

По мнению председателя фракции "Голос" в ВР Сергея Рахманина, в ноябре в Украине могут сменить главу правительства

Фото: Страна.ua

Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева рассматривают как самого реалистичного кандидата на эту должность.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин в эфире программы "Ну и неделька" на "Общественном радио", передает RegioNews.

Все больше людей говорят, что в ноябре возможна смена премьера, и Коболев рассматривается как наиболее реалистичный кандидат на эту должность", – сообщил нардеп.



Справка: Андрей Коболев, 42 года. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Работал в украинском подразделении международной консалтинговой группы PricewaterhouseCoopers, является партнером в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.



С 2002 года работает в НАК "Нафтогаз Украины". В марте 2014 года его назначили на должность председателя правления компании. Того же года стал председателем наблюдательного совета ПАО "Укрнафта".

Напомним, Коболев озвучил прогноз цены на газ зимой.

Вчера Коболев сообщил об открытии уголовного дела против руководства "Нафтогаза" за госизмену.