Проти керівництва "Нафтогазу" розпочали кримінальне провадження, - Коболєв

Справу побудовано на звинуваченнях у державній зраді

Справу побудовано на звинуваченнях у державній зраді

Фото: Страна.ua

Про це інформує RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв "Громадському радіо" справа стосується діяльності менеджменту компанії.

Важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", - сказав Коболєв

Він зазначив, що в компанії сприймають це як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

Ми готові це запрошення прийняти. Нам нема чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - додав він.

У той же час Коболєв сказав, що він збився з рахунку кримінальних справ щодо "Нафтогазу".

Нагадаємо, Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Ситника за захоплення державної влади.