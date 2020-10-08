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08 жовтня 2020, 19:39

Проти керівництва "Нафтогазу" розпочали кримінальне провадження, - Коболєв

08 жовтня 2020, 19:39
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Справу побудовано на звинуваченнях у державній зраді
Справу побудовано на звинуваченнях у державній зраді
Фото: Страна.ua
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За фактом діяльності менеджменту НАК "Нафтогаз України" порушено кримінальне провадження.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв "Громадському радіо" справа стосується діяльності менеджменту компанії.

Важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", - сказав Коболєв

Він зазначив, що в компанії сприймають це як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

Ми готові це запрошення прийняти. Нам нема чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - додав він.

У той же час Коболєв сказав, що він збився з рахунку кримінальних справ щодо "Нафтогазу".

Нагадаємо, Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Ситника за захоплення державної влади.

Андрій Коболєв Нафтогаз виробництво кримінальна справа держзрада
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