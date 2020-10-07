Коболєв озвучив прогноз ціни на газ узимку

Ринкові ціни на газ ростуть перед початком і під час опалювального сезону

Ринкові ціни на газ ростуть перед початком і під час опалювального сезону

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Ціни на газ в Україні впадуть майбутньою зимою. При цьому вони виявляться нижчими, ніж на європейських ринках, де паливо вже подорожчало до максимумів з початку року.

Такий прогноз озвучив голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазвичай ринкові ціни на газ ростуть перед початком і під час опалювального сезону та падають навесні-влітку. Але, на думку Коболєва, ситуація в цьому році інша. Він нагадав, що в газосховищах знаходиться рекордний обсяг газу, і "незвичність рекорду", за його словами, пояснюється тим, що більша частина палива належить приватним гравцям.

"Якщо весь цей обсяг попрямує українським, а також європейським споживачам, то велика ймовірність, що побачимо цінові зрушення, і ціни для українських споживачів будуть нижче, ніж на європейських ринках", – роз'яснив Коболєв.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у жовтні цього року ціна на газ для населення коливатиметься від 4 700 до 5 000 гривень за тисячу кубометрів, однак після закінчення опалювального сезону блакитне паливо подешевшає.