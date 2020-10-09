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09 жовтня 2020, 17:47 4

Шмигаль анонсував появу реєстру отримувачів гумдопомоги

09 жовтня 2020, 17:47 4
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Такий реєстр дасть можливість не лише товари, але й послуги, роботи і кошти визнавати гуманітарною допомогою
Такий реєстр дасть можливість не лише товари, але й послуги, роботи і кошти визнавати гуманітарною допомогою
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України створює реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.

Про це на засіданні Кабміну в п'ятницю, 9 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

"На порядку денному у нас ще один проект (рішення, - ред.), який стосується порядку надання гуманітарної допомоги і порядку її реєстрації. Ми створюємо автоматизовану систему обліку отримувачів гуманітарної допомоги", - розповів він.

Шмигаль наголосив, що такий реєстр дасть можливість не лише товари, але й послуги, роботи і кошти визнавати гуманітарною допомогою.

"Тобто ми створюємо прозорий, надійний і швидкий механізм реєстрації та обліку гуманітарної допомоги для нашої країни, чого вже давно чекала дуже велика кількість громадських організацій, людей - і ті, хто займається наданням такої допомоги, і ті, хто отримує таку допомогу", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль "засипав" дорученнями голів ОДА й міністрів через спалах коронавірусу.

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