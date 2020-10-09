Шмигаль анонсував появу реєстру отримувачів гумдопомоги

Такий реєстр дасть можливість не лише товари, але й послуги, роботи і кошти визнавати гуманітарною допомогою

Такий реєстр дасть можливість не лише товари, але й послуги, роботи і кошти визнавати гуманітарною допомогою

Фото з відкритих джерел

Про це на засіданні Кабміну в п'ятницю, 9 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

"На порядку денному у нас ще один проект (рішення, - ред.), який стосується порядку надання гуманітарної допомоги і порядку її реєстрації. Ми створюємо автоматизовану систему обліку отримувачів гуманітарної допомоги", - розповів він.

Шмигаль наголосив, що такий реєстр дасть можливість не лише товари, але й послуги, роботи і кошти визнавати гуманітарною допомогою.

"Тобто ми створюємо прозорий, надійний і швидкий механізм реєстрації та обліку гуманітарної допомоги для нашої країни, чого вже давно чекала дуже велика кількість громадських організацій, людей - і ті, хто займається наданням такої допомоги, і ті, хто отримує таку допомогу", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль "засипав" дорученнями голів ОДА й міністрів через спалах коронавірусу.