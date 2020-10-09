У Дніпрі викрили директора комунального підприємства, який отримував хабарі від тендерів

Правоохоронцями проведено 32 санкціоновані обшуки

Правоохоронцями проведено 32 санкціоновані обшуки

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила у Дніпрі корупційний механізм під час проведення процедури публічних закупівель комунальними підприємствами та органами місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Директор комунального підприємства Дніпровської міської ради здійснює неправомірний вплив на хід і результати тендерів. Він сприяв перемозі у відкритих конкурсах лише суб’єктів підприємницької діяльності, службові особи яких погоджувались надати йому неправомірну вигоду", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження задокументовано систематичне отримання директором комунального підприємства неправомірної вигоди від приватних підприємців.

Правоохоронцями проведено 32 санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання та реєстрації посадових осіб Дніпропетровської міської ради, одного з комунальних підприємств та низки суб’єктів господарювання у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також СБ України викрито службових осіб одного з Департаментів Дніпровської міської ради на розкраданні коштів місцевого бюджету за попередньою змовою з директором одного з приватних товариств", - йдеться у повідомленні.

Посадовці вносили до офіційних документів недостовірні відомості про вартість та обсяги виконаних робіт у ході ремонту об’єктів житлового господарства. Внаслідок протиправних дій чиновників бюджету завдано шкоди на суму понад 300 тисяч гривень.

Наразі директору приватного підприємства повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 КК України, судом вирішується питання про обрання відповідного запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Україні блокували канали розповсюдження деструктивної інформації з використанням "ботоферм" з Російської Федерації і так званої "ДНР".