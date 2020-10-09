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09 жовтня 2020, 14:19 6

На Черкащині викрили експрацівницю банку на обкраданні клієнтів

09 жовтня 2020, 14:19 6
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Підозрювана користувалась неуважністю вкладників та не оформляла необхідні документи
Підозрювана користувалась неуважністю вкладників та не оформляла необхідні документи
Фото: chk.gp.gov.ua
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Колишній працівниці банку на Черкащині повідомлено про підозру в тому, що вона знімала в касі кошти з чужих рахунків і незаконно заволоділа 1,7 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

У Черкаській області повідомлено про підозру у заволодінні коштами екс-працівниці одного з найбільших банків України (ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що підозрювана, користуючись неуважністю вкладників, не оформляла необхідні документи, а в окремих випадках підробляла низку документів.

Завдяки цьому вона у подальшому знімала в касі кошти з чужих депозитних рахунків або перераховувала їх з депозитних на інші рахунки. У такий спосіб шахрайка заволоділа понад 1,7 млн гривень.

Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.

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