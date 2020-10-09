На Черкащині викрили експрацівницю банку на обкраданні клієнтів

Підозрювана користувалась неуважністю вкладників та не оформляла необхідні документи

Підозрювана користувалась неуважністю вкладників та не оформляла необхідні документи

Фото: chk.gp.gov.ua

Колишній працівниці банку на Черкащині повідомлено про підозру в тому, що вона знімала в касі кошти з чужих рахунків і незаконно заволоділа 1,7 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

У Черкаській області повідомлено про підозру у заволодінні коштами екс-працівниці одного з найбільших банків України (ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що підозрювана, користуючись неуважністю вкладників, не оформляла необхідні документи, а в окремих випадках підробляла низку документів.

Завдяки цьому вона у подальшому знімала в касі кошти з чужих депозитних рахунків або перераховувала їх з депозитних на інші рахунки. У такий спосіб шахрайка заволоділа понад 1,7 млн гривень.

Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.