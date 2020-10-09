Нардеп Качура заявив, що не буде очолювати фракцію "Слуга народу"
Народний депутат Олександр Качура заявив, що інформація, яку поширюють ЗМІ, не відповідає дійсності, і він не збирається ставати на чолі фракції “Слуга народу”.
Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.
Часто можна прочитати багато цікавого про себе в ЗМІ. З останнього – це інформація про можливе призначення мене на посаду голови фракції партії "Слуга народу”, - написав нардеп.
За його словами, такої розмови із президентом у нього поки не було.
Але в будь-якому випадку я готовий взяти участь в перезавантаженні роботи фракції", – заявив Качура.
Він також додав, що проблемою фракції є не її керівник Давид Арахамія, а його окремі заступники.
Саме через них, на думку нардепа, страждає організація комунікації між депутатами.
Нагадаємо, 6 жовтня ЗМІ повідомляли, що "Слуга народу" Качура може очолити пропрезидентську фракцію замість Арахамії.