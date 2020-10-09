"Слуга народу" єдина з партій не оприлюднила фінансовий звіт

В КВУ впевнені, що у "Слузі народу" немає обʼєктивних причин не оприлюднювати фінансовий звіт

В КВУ впевнені, що у "Слузі народу" немає обʼєктивних причин не оприлюднювати фінансовий звіт

Фото з відкритих джерел

Президентська партія "Слуга Народу" – єдина парламентська політсила, яка досі не оприлюднила фінансовий звіт за І квартал 2020 року (січень-березень).

Про це повідомили у Комітеті виборців України (КВУ), передає RegioNews.

Зазначається, що всі інші партії подали звіти і вони розміщені на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

Загалом на сайті НАЗК доступні звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 68% українських партій. Крім того, 46% партій вже подали звіти за ІІ квартал 2020 року. Натомість на сайті НАЗК наразі не опубліковано жодного звіту партії "Слуга Народу" в 2020 році (ані за І, ані за ІІ квартали).

"Така ситуація стала можливою через ситуацію із пандемією коронавірусу. Так, у квітні Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про політичні партії в Україні", якими дозволила політичним партіям подати звіти після закінчення в Україні карантину. Наприкінці вересня у НАЗК роз’яснили, що останнім днем подачі звітів за перший, другий та третій квартали 2020 року є 10 грудня 2020 року", – зауважили у КВУ.

В Комітеті зазначають, що неподання фінансового звіту під час карантину хоч і не є порушенням закону відповідно до останніх змін, однак свідчить про фінансову непрозорість в діяльності партії.

В КВУ впевнені, що у "Слузі народу" немає обʼєктивних причин не оприлюднювати фінансовий звіт.

Нагадаємо, НАЗК знайшло низку недоліків у законі про вибори під час карантину.