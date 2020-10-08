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08 жовтня 2020, 19:46 5

236 депутатів від "Слуги народу” отримують конверти з грошима — Лерос

08 жовтня 2020, 19:46 5
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Нардеп пообіцяв оприлюднити відповідні докази
Нардеп пообіцяв оприлюднити відповідні докази
Фото: Facebook
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236 народних депутатів від фракції “Слуга народу” отримують заробітну плату в конвертах.

Про це заявив позафракційний нардеп Гео Лерос в ефірі телеканалу "Прямий", передає RegioNews.

На запитання, де і в який час депутати від моно більшості отримували гроші "чорним налом", Лерос не відповів.

Він заявив, що "необхідно дочекатися певного часу”, і тоді він надасть докази того, як це відбувається.

Ви прекрасно знаєте, що я розмовляю мовою фактів. Якщо я анонсую якусь тему, якщо я торкаюся якоїсь теми - я ніколи не відступаю. Якщо я зараз анонсував, як і раніше - дочекаємося часу, і я надам докази того, як це відбувається", - сказав депутат.

Станом на 8 жовтня у фракції "Слуга народу" знаходяться 246 нардепів.

Нагадаємо, 7 жовтня, Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького" .

Також "Слуга народу" Тищенко прокоментував другу частину "плівок Лероса", він попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи "другої серії" плівок.

Гео Лерос Слуга народа депутати Монобільшість корупція
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