236 депутатів від "Слуги народу” отримують конверти з грошима — Лерос

Нардеп пообіцяв оприлюднити відповідні докази

Нардеп пообіцяв оприлюднити відповідні докази

Фото: Facebook

Про це заявив позафракційний нардеп Гео Лерос в ефірі телеканалу "Прямий", передає RegioNews.

На запитання, де і в який час депутати від моно більшості отримували гроші "чорним налом", Лерос не відповів.

Він заявив, що "необхідно дочекатися певного часу”, і тоді він надасть докази того, як це відбувається.

Ви прекрасно знаєте, що я розмовляю мовою фактів. Якщо я анонсую якусь тему, якщо я торкаюся якоїсь теми - я ніколи не відступаю. Якщо я зараз анонсував, як і раніше - дочекаємося часу, і я надам докази того, як це відбувається", - сказав депутат.

Станом на 8 жовтня у фракції "Слуга народу" знаходяться 246 нардепів.

Нагадаємо, 7 жовтня, Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького" .

Також "Слуга народу" Тищенко прокоментував другу частину "плівок Лероса", він попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи "другої серії" плівок.