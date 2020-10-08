236 депутатов от "Слуги народа" получают конверты с деньгами - Лерос

Нардеп пообещал обнародовать соответствующие доказательства

Нардеп пообещал обнародовать соответствующие доказательства

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Об этом заявил внефракционный нардеп Гео Лерос в эфире телеканала "Прямой", передает RegioNews.

На вопрос, где и в какое время депутаты от монобольшинства получали деньги "черным налом", Лерос не ответил.

Он заявил, что "необходимо дождаться определенного времени", и тогда он предоставит доказательства того, как это происходит.

Вы прекрасно знаете, что я говорю на языке фактов. Если я анонсирую какую-то тему, если я касаюсь какой-то темы - я никогда не отступаю. Если я сейчас анонсировал, как и раньше - дождемся времени, и я предоставлю доказательства того, как это происходит", - сказал депутат.

По состоянию на 8 октября во фракции "Слуга народа" находятся 246 нардепов.

Напомним, 7 октября, Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого" .

Также "Слуга народа" Тищенко прокомментировал вторую часть "пленок Лероса", он попросил СБУ выделить Леросу охрану после появления "второй серии" пленок.