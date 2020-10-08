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08 жовтня 2020, 18:58 3

На Київщині чиновника Нацполіції затримали за хабар у пів мільйона

08 жовтня 2020, 18:58 3
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Начальник слідчого відділення поліції вимагав кошти за непритягнення до відповідальності місцевого мешканця
Начальник слідчого відділення поліції вимагав кошти за непритягнення до відповідальності місцевого мешканця
Фото: Прокуратура
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Начальника слідчого відділення одного з відділів Нацполіції у Київській області викрили на хабарі у 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронця затримали на "гарячому" під час одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч гривень.

Гроші вимагалися за непритягнення до кримінальної відповідальності місцевого мешканця, який є фігурантом справи про шахрайство у великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ блокувала "ботоферму”, яка поширювала фейки перед виборами. Мережу фейкових акаунтів використовували окремі політичні сили для чорного піару проти опонентів.

поліція Київська область корупція хабар затримання начальник
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