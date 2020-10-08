На Київщині чиновника Нацполіції затримали за хабар у пів мільйона
Начальник слідчого відділення поліції вимагав кошти за непритягнення до відповідальності місцевого мешканця
Начальник слідчого відділення поліції вимагав кошти за непритягнення до відповідальності місцевого мешканця
Начальника слідчого відділення одного з відділів Нацполіції у Київській області викрили на хабарі у 500 тисяч гривень.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Правоохоронця затримали на "гарячому" під час одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч гривень.
Гроші вимагалися за непритягнення до кримінальної відповідальності місцевого мешканця, який є фігурантом справи про шахрайство у великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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