СБУ блокувала "ботоферму”, яка поширювала фейки перед виборами

Мережу фейкових акаунтів використовували окремі політичні сили для чорного піару проти опонентів

Мережу фейкових акаунтів використовували окремі політичні сили для чорного піару проти опонентів

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність “ботоферми”, яку спонсорували з території РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники використовували спеціалізовані апаратно-програмні комплекси для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах.

Вони розповсюджували неправдиву інформацію для маніпулювання суспільною думкою напередодні місцевих виборів. Для організації протиправної діяльності організатори "ботоферми” використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку”, - йдеться в повідомленні.

Також співробітники СБУ зафіксували, що "ботоферму” використовували окремі політичні сили для чорного піару проти опонентів.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання.

Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 3 сім-банки ємністю 128 каналів, 3 сім-банки ємністю 32 канали, 5 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали. Також вилучено понад 6 тисяч SIM-карток, чорнові записи реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави”, - повідомили в СБУ.

У межах досудового слідства перевіряються факти причетності до діяльності "ботоферми” представників спецслужб країни-агресора.

Нагадаємо, в Україні блокували канали розповсюдження деструктивної інформації з використанням "ботоферм" з Російської Федерації і так званої "ДНР".