СБУ обшукує приміщення львівської обласної податкової служби

Причина обшуків – систематичне вимагання хабарів податковими інспекторами

Причина обшуків – систематичне вимагання хабарів податковими інспекторами

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції посадовців ГУ ДПС у Львівській області.

Про це повідомили в прес-службі Управління Служби безпеки України у Львівській області, пише RegioNews.

За даним досудового слідства, кілька інспекторів відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів систематично вимагали гроші від місцевих приватних підприємців. За різні суми неправомірної вигоду вони не вживали заходів правового реагування на виявлені порушення виробничого процесу та правил реалізації підакцизних товарів.

Затримали посадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання $700 доларів чергового хабара.

Наразі у приміщенні ГУ ДПС у Львівській області відбуваються обшуки.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.

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