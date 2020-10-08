16:15  08 октября
НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен
16:45  08 октября
Дело генерала-предателя Шайтанова передали в суд
18:33  08 октября
На Донбассе с начала суток зафиксировано три обстрела
UA | RU
UA | RU
08 октября 2020, 18:44 4

СБУ блокировала "ботоферму", которая распространяла фейки перед выборами

08 октября 2020, 18:44 4
Читайте також українською мовою
Сеть фейковых аккаунтов использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов
Сеть фейковых аккаунтов использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники использовали специализированные аппаратно-программные комплексы для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях.

Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ зафиксировали, что "ботоферму" использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование.

В частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банки емкостью 128 каналов, 3 сим-банки емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято более 6 тысяч SIM-карт, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства", - сообщили в СБУ.

В рамках досудебного следствия проверяются факты причастности к деятельности "ботофермы" представителей спецслужб страны-агрессора.

Напомним, в Украине блокировали каналы распространения деструктивной информации с использованием "ботоферм" из Российской Федерации и так называемой "ДНР".

СБУ Киев ботоферма российская пропаганда задержание
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
СБУ обыскивает помещения львовской областной налоговой службы
08 октября 2020, 18:22
НАБУ обыскивает одесские офисы "ОПЗЖ"
08 октября 2020, 16:46
Дело генерала-предателя Шайтанова передали в суд
08 октября 2020, 16:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Все блоги »