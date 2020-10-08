СБУ блокировала "ботоферму", которая распространяла фейки перед выборами

Сеть фейковых аккаунтов использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов

Сеть фейковых аккаунтов использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов

Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники использовали специализированные аппаратно-программные комплексы для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях.

Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ зафиксировали, что "ботоферму" использовали отдельные политические силы для черного пиара против оппонентов.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование.

В частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банки емкостью 128 каналов, 3 сим-банки емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято более 6 тысяч SIM-карт, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства", - сообщили в СБУ.

В рамках досудебного следствия проверяются факты причастности к деятельности "ботофермы" представителей спецслужб страны-агрессора.

Напомним, в Украине блокировали каналы распространения деструктивной информации с использованием "ботоферм" из Российской Федерации и так называемой "ДНР".