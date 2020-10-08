Суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти Ситника за захоплення державної влади

Позивачем у справі є телеведучий Дмитро Співак

Позивачем у справі є телеведучий Дмитро Співак

Фото: Прямий

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Шевченківський райсуд міста Києва розглянув скаргу адвоката телеведучого Дмитра Співака щодо того, що ДБР протягом 24 годин не внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про відкриття справи за заявою Співака щодо правопорушення директора НАБУ Ситника.

Раніше телеведучий подав заяву щодо самовільного захоплення влади Артемом Ситником та перевищення ним службових повноважень. На думку Співака, Ситник проігнорував рішення Конституційного суду України про незаконність його призначення на посаду. Однак ДБР не внесло відповідні дані до ЄРДР, відповідно не розпочало досудове слідство стосовно викладених в заяві фактів порушень закону.

Суд ухвалив рішення зобов’язати ДБР внести відповідну інформацію до ЄРДР. З цього моменту розпочнеться слідство по справі. У разі визнання судом Ситника винним у пред'явлених звинуваченнях, це може загрожувати підозрюваному тюремним ув’язненням. Так, тільки за ч.1 ст.109, "Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій", передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як відомо, це вже не перше провадження, відкрите за заявою Співака проти Ситника. ДБР вже відкрило кримінальне провадження з реєстраційним номером №4779ЗКП. Директора НАБУ Артема Ситника звинувачують у продажі земельної ділянки в Севастополі за російськими законами за $40 тисяч, що не відображено в декларації директора НАБУ. За цією статтею передбачене покарання до 2 років ув'язнення.

Нагадаємо, НАЗК знайшло у начальника Миколаївського СБУ незадеклароване майно на 800 тисяч гривень.