На Закарпатті після жорстокого побиття помер кандидат у депутати від "ОПЗЖ"

Він балотувався у Вишківську ОТГ в Хустському районі

Він балотувався у Вишківську ОТГ в Хустському районі

Фото: скріншот відео

У Хустському районі Закарпатської області в лікарні помер кандидат у депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" Павло Седляр.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Перший.com.ua".

Сьогодні вночі його стан погіршився. Павла доставили в лікарню де він і помер", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 4 жовтня Павло Седляр був побитий на сходах магазину невідомим у балаклаві. Нападник завдав йому кілька ударів в обличчя.

Лікарі діагностували у нього струс мозку, на обличчя наклали 18 швів. В поліції було розпочато кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що 5 жовтня невідомі напали і побили кандидата в депутати до Фортечної райради у Кропивницькому від партії "Наш край” Богдана Голубничого.