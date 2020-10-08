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08 жовтня 2020, 11:26 9

На Закарпатті після жорстокого побиття помер кандидат у депутати від "ОПЗЖ"

08 жовтня 2020, 11:26 9
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Він балотувався у Вишківську ОТГ в Хустському районі
Він балотувався у Вишківську ОТГ в Хустському районі
Фото: скріншот відео
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У Хустському районі Закарпатської області в лікарні помер кандидат у депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" Павло Седляр.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Перший.com.ua".

Сьогодні вночі його стан погіршився. Павла доставили в лікарню де він і помер", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 4 жовтня Павло Седляр був побитий на сходах магазину невідомим у балаклаві. Нападник завдав йому кілька ударів в обличчя.

Лікарі діагностували у нього струс мозку, на обличчя наклали 18 швів. В поліції було розпочато кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що 5 жовтня невідомі напали і побили кандидата в депутати до Фортечної райради у Кропивницькому від партії "Наш край” Богдана Голубничого.

вибори смерть партія ОПЗЖ депутат Кандидат Побиття
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