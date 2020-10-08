В полиции назвали предварительные причины смерти кандидата в депутаты на Закарпатье
В полиции назвали предварительную причину смерти кандидата в депутаты Вышковской ОТГ Закарпатской области от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Седляра.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает RegioNews.
По предварительным выводам медиков, причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, венозное полнокровие сосудов внутренних органов, острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Правоохранители предположили, что причина смерти может быть не связанной с причиненными ему телесными повреждениями.
В ночь на 5 октября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района одному из кандидатов в депутаты Вышковской ОТГ неизвестный в Балаклаве причинил телесные повреждения. Полицейские Хустского отдела полиции выяснили, что на мужчину напал 21-летний местный житель. Злоумышленник нанес потерпевшему удар в лицо", - говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции добавили, что по заключению экспертов, полученные телесные повреждения квалифицируются как легкие, и медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы лица.
По факту избиения следователи Хустского отдела открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.
Напомним, на Закарпатье после жестокого избиения скончался кандидат в депутаты от "ОПЗЖ", он баллотировался в Вышковскую ОТГ в Хустском районе.