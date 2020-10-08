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08 октября 2020, 16:31 8

В полиции назвали предварительные причины смерти кандидата в депутаты на Закарпатье

08 октября 2020, 16:31 8
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Его 4 октября побил 21-летний местный житель
Фото: flickr
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В полиции назвали предварительную причину смерти кандидата в депутаты Вышковской ОТГ Закарпатской области от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Седляра.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

По предварительным выводам медиков, причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, венозное полнокровие сосудов внутренних органов, острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Правоохранители предположили, что причина смерти может быть не связанной с причиненными ему телесными повреждениями.

В ночь на 5 октября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района одному из кандидатов в депутаты Вышковской ОТГ неизвестный в Балаклаве причинил телесные повреждения. Полицейские Хустского отдела полиции выяснили, что на мужчину напал 21-летний местный житель. Злоумышленник нанес потерпевшему удар в лицо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции добавили, что по заключению экспертов, полученные телесные повреждения квалифицируются как легкие, и медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы лица.

По факту избиения следователи Хустского отдела открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Напомним, на Закарпатье после жестокого избиения скончался кандидат в депутаты от "ОПЗЖ", он баллотировался в Вышковскую ОТГ в Хустском районе.

смерть полиция Ужгород Закарпатье Кандидат
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