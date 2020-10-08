У вересні до Реєстру корупціонерів було внесено 627 осіб - НАЗК

До адміністративної відповідальності притягнули 330 депутатів місцевих рад

До адміністративної відповідальності притягнули 330 депутатів місцевих рад

Фото: flickr

Упродовж вересня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 627 осіб до Реєстру корупціонерів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

За даними відомства, відомості були внесені після опрацювання 1926 судових рішень, які передала Державна судова адміністрація України.

Серед осіб, які потрапили до Реєстру, 175 притягнуто до кримінальної та 544 — до адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів”, - йдеться в повідомленні.

Так, минулого місяця до кримінальної відповідальності було притягнуто:

35 депутатів місцевих рад;

16 чиновників органів виконання покарань;

14 працівників юридичних осіб публічного права.

З кримінальних правопорушень у вересні найчастіше траплялися декларування недостовірної інформації чи умисне неподання декларації (87 осіб), а також пропонування, обіцянка чи надання хабарів службовцям (64 особи)”, - повідомили в НАЗК.

Крім того, було притягнуто до адміністративної відповідальності 330 депутатів місцевих рад, 38 державних чиновників, 27 працівників Нацполіції.

Найчастішими адміністративними порушеннями були несвоєчасне декларування та порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

Всього від початку року до Реєстру корупціонерів внесено відомості про 3615 порушників.

Нагадаємо, НАЗК розпочало антикорупційні перевірки в Офісі Омбудсмена та АРМА. Відомство перевірить, чи виконують ці державні органи антикорупційне законодавство.