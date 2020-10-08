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08 жовтня 2020, 12:19 4

У Києві викрили "схему" заволодіння коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах

08 жовтня 2020, 12:19 4
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Зловмисники діяли протягом кількох років та встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян
Зловмисники діяли протягом кількох років та встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян
Фото: СБУ
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Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів. Організували оборудку троє громадян однієї з країн Близького Сходу. За їх вказівкою, у центрі столиці були створені 3 кол-центри.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оператори нібито від імені відомої інвестиційної компанії телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники імітували для інвесторів трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах. Після рішення клієнта отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії.

Суми "інвестицій" коливалися від 1 до 5 тисяч доларів з кожного клієнта. Кошти, отриманні від протиправної діяльності, ділки легалізували через анонімні крипто-гаманці", - повідомили оперативники.

Встановлено, що роботу кол-центрів без офіційного працевлаштування забезпечували понад 200 студентів, іноземців з країн Близького Сходу та Африки, серед яких були нелегальні мігранти.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки, та суми збитків, завданих державному бюджету.

Нагадаємо, у Києві на хабарі затримали посадовця Держекоінспекції.

СБУ гроші робота торги нелегали
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