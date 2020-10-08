У Києві викрили "схему" заволодіння коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах
Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів. Організували оборудку троє громадян однієї з країн Близького Сходу. За їх вказівкою, у центрі столиці були створені 3 кол-центри.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Оператори нібито від імені відомої інвестиційної компанії телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах", - йдеться у повідомленні.
Зловмисники імітували для інвесторів трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах. Після рішення клієнта отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії.
Суми "інвестицій" коливалися від 1 до 5 тисяч доларів з кожного клієнта. Кошти, отриманні від протиправної діяльності, ділки легалізували через анонімні крипто-гаманці", - повідомили оперативники.
Встановлено, що роботу кол-центрів без офіційного працевлаштування забезпечували понад 200 студентів, іноземців з країн Близького Сходу та Африки, серед яких були нелегальні мігранти.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки, та суми збитків, завданих державному бюджету.
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