В Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн

Он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации

Он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации

Фото: Facebook

Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает RegioNews.

Глава службы автомобильных дорог в Винницкой области А. предложил предоставить мне, как председателю Винницкой ОГА неправомерную выгоду в размере 4,2 млн.грн за решение вопроса о погашении задолженности и выделение средств из государственного бюджета Украины", - сообщил Борзов.

По его словам, взятка предлагалась за ранее поставленное медицинское оборудование в коммунальное медицинское учреждение области КЗ "База специального медицинского снабжения", перед коммерческими структурами (ООО "Илантанмед" и ЧП "Донмед"), в размере 42 млн.грн.

Борзов также добавил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о предложении взятки руководителем Службы автомобильных дорог в Винницкой области 24 сентября, в тот же день в НАБУ было зарегистрировано уголовное производство.

08.10.2020 Спецподразделение УСБУ в Винницкой области совместно с ГУ БКОП СБУ и детективами НАБУ, во время проведения следственных действий, задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области А. во время предоставления последним части неправомерной выгоды в размере 200 тыс.грн", - рассказал Борзов.

В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых фигуранту дела будет объявлено ​​подозрение в совершении уголовного преступления.

Напомним, продажа барж "Дунайского пароходства": НАБУ и СБУ проводят массовые обыски. Дело касается незаконного отчуждения 32 барж.