16:15  08 октября
НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен
16:45  08 октября
Дело генерала-предателя Шайтанова передали в суд
18:33  08 октября
На Донбассе с начала суток зафиксировано три обстрела
UA | RU
UA | RU
08 октября 2020, 15:03 4

В Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн

08 октября 2020, 15:03 4
Читайте також українською мовою
Он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации
Он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Виннице работники СБУ задержали руководителя службы автомобильных дорог в Винницкой области.

Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает RegioNews.

Глава службы автомобильных дорог в Винницкой области А. предложил предоставить мне, как председателю Винницкой ОГА неправомерную выгоду в размере 4,2 млн.грн за решение вопроса о погашении задолженности и выделение средств из государственного бюджета Украины", - сообщил Борзов.

По его словам, взятка предлагалась за ранее поставленное медицинское оборудование в коммунальное медицинское учреждение области КЗ "База специального медицинского снабжения", перед коммерческими структурами (ООО "Илантанмед" и ЧП "Донмед"), в размере 42 млн.грн.

Борзов также добавил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о предложении взятки руководителем Службы автомобильных дорог в Винницкой области 24 сентября, в тот же день в НАБУ было зарегистрировано уголовное производство.

08.10.2020 Спецподразделение УСБУ в Винницкой области совместно с ГУ БКОП СБУ и детективами НАБУ, во время проведения следственных действий, задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области А. во время предоставления последним части неправомерной выгоды в размере 200 тыс.грн", - рассказал Борзов.

В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых фигуранту дела будет объявлено ​​подозрение в совершении уголовного преступления.

Напомним, продажа барж "Дунайского пароходства": НАБУ и СБУ проводят массовые обыски. Дело касается незаконного отчуждения 32 барж.

обыски СБУ Винница коррупция Укравтодор
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Продажа барж "Дунайского пароходства": НАБУ и СБУ проводят массовые обыски
08 октября 2020, 14:23
В сентябре в Реестр коррупционеров были внесены 627 человек - НАПК
08 октября 2020, 13:34
В Киеве разоблачили "схему" завладения средствами граждан под видом участия в биржевых торгах
08 октября 2020, 12:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Все блоги »