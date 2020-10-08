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08 жовтня 2020, 10:54 8

У Кабміні зробили заяву щодо перенесення виборів через коронавірус

08 жовтня 2020, 10:54 8
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Місцеві вибори переносити не планують
Місцеві вибори переносити не планують
Фото: flickr
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Український уряд, попри фіксацію все нових антирекордів через коронавірус, не збирається знову вводити тотальний карантин або переносити місцеві вибори, які повинні відбутися 25 жовтня.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає RegioNews.

Так, за словами міністра, погіршення епідеміологічної ситуації в Україні було прогнозованим.

"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз про локдауне не йдеться. Вибори вже скоро, через три тижні", - сказав Чернишов.

Нагадаємо, раніше Кабмін усунув низку перешкод для проведення місцевих виборів.

коронавірус вибори Україна карантин Місцеві вибори
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