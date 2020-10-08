У Кабміні зробили заяву щодо перенесення виборів через коронавірус
Місцеві вибори переносити не планують
Місцеві вибори переносити не планують
Український уряд, попри фіксацію все нових антирекордів через коронавірус, не збирається знову вводити тотальний карантин або переносити місцеві вибори, які повинні відбутися 25 жовтня.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає RegioNews.
Так, за словами міністра, погіршення епідеміологічної ситуації в Україні було прогнозованим.
"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз про локдауне не йдеться. Вибори вже скоро, через три тижні", - сказав Чернишов.
Нагадаємо, раніше Кабмін усунув низку перешкод для проведення місцевих виборів.
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