На Львівщині поліцейські викрили "схему" по незаконній вирубці лісів

Фігурантами справи є посадові особи лісгоспу та підприємці

Фігурантами справи є посадові особи лісгоспу та підприємці

Фото: Нацполіція

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області викрили "схему" розкрадання лісодеревини особливо цінних порід та осіб, причетних до її організації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Так, встановлено, що посадові особи одного з лісгоспів регіону організували незаконну порубку лісу для подальшої реалізації деревини підприємцям, а саме - дуб, ясен, граб, сосна. Для цього зловмисники підробляли документи щодо об’єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції. Продавали підприємцям не обліковану деревину або ліс за заниженою вартістю.

Відмічається, що проведення фінансових операцій не відображалося у бухгалтерській звітності, а одержані кошти розподіляли між усіма учасниками оборудки.

В свою чергу суб’єкти підприємницької діяльності, придбавши деревину за фіктивними документами про її походження, на своїх пилорамах переробляли її у пиломатеріали та експортували за кордон.

Для встановлення суми завданої шкоди спеціалісти екологічної інспекції Львівської області проводять фіксування місць незаконних порубок лісу. За попередніми даними, сума шкоди може становити понад три мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що поліцейські викрили групу "чорних" лісорубів, які знищували лісові насадження на території чотирьох районів Донецької області.