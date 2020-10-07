В окупованих районах Донбасу від COVID-19 загинуло 265 людей - ООН

Всього там зареєстровано 4888 випадків зараження

Всього там зареєстровано 4888 випадків зараження

Фото: з відкритих джерел

Ситуація з коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей буде погіршуватись. Особливо це стане помітним з настанням холодів.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Управління з координації гуманітарних питань ООН.

Так, за останніми даними, на непідконтрольних уряду районах зареєстровано 4888 випадків зараження коронавірусом, 265 осіб померли.

Зараз там госпіталізують вже близько 700 чоловік в день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все більш тривалим, і система охорони здоров’я незабаром перестане справлятися з напливом заражених”, - заявляють в ООН.

Зазначається, що гуманітарні організації доставляють жителям сходу України воду, продовольство, одяг, ковдри, а також надають медичну та психологічну допомогу. Проте в УКГП ООН також повідомляють, що станом на початок жовтня донори виділили лише 36% суми, необхідної для надання гуманітарної допомоги жителям сходу України.

Нагадаємо, з 5 жовтня в Україні діє нове епідемічне зонування, покликане стримати поширення коронавірусу.

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