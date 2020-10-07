Луганская область будет просить международную помощь в восстановлении лесов
Для восстановлении лесов в Луганской области местные власти надеются на помощь от иностранных партнеров.
Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью Укринформу, передает RegioNews.
Меня приглашали лично к себе послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки, и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно - техникой и, возможно - саженцами деревьев", - рассказал Гайдай.
Он добавил, что США и Канада тоже страдают ежегодно от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса.
По словам главы ОГА, вопрос восстановления лесов на Луганщине будут рассматривать также в экологическом комитете Верховной Рады.
Депутаты готовят обращение в Институт лесного хозяйства с просьбой разработать проект по их восстановлению.
Здесь именно специалистам надо заниматься этим вопросом - возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса. Потому что если не будет леса, у нас будет пустыня", - отметил Гайдай.
Напомним, на Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара, очаг вблизи села Гавриловка на площади 150 га локализован.