Луганская область будет просить международную помощь в восстановлении лесов

За последние недели от пожаров в области пострадало около 20 тыс. га территории

За последние недели от пожаров в области пострадало около 20 тыс. га территории

Фото: ГСЧС

Для восстановлении лесов в Луганской области местные власти надеются на помощь от иностранных партнеров.

Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью Укринформу, передает RegioNews.

Меня приглашали лично к себе послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки, и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно - техникой и, возможно - саженцами деревьев", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что США и Канада тоже страдают ежегодно от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса.

По словам главы ОГА, вопрос восстановления лесов на Луганщине будут рассматривать также в экологическом комитете Верховной Рады.

Депутаты готовят обращение в Институт лесного хозяйства с просьбой разработать проект по их восстановлению.

Здесь именно специалистам надо заниматься этим вопросом - возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса. Потому что если не будет леса, у нас будет пустыня", - отметил Гайдай.

Напомним, на Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара, очаг вблизи села Гавриловка на площади 150 га локализован.