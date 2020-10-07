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07 октября 2020, 15:32 8

Луганская область будет просить международную помощь в восстановлении лесов

07 октября 2020, 15:32 8
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За последние недели от пожаров в области пострадало около 20 тыс. га территории
За последние недели от пожаров в области пострадало около 20 тыс. га территории
Фото: ГСЧС
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Для восстановлении лесов в Луганской области местные власти надеются на помощь от иностранных партнеров.

Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью Укринформу, передает RegioNews.

Меня приглашали лично к себе послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки, и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно - техникой и, возможно - саженцами деревьев", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что США и Канада тоже страдают ежегодно от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса.

По словам главы ОГА, вопрос восстановления лесов на Луганщине будут рассматривать также в экологическом комитете Верховной Рады.

Депутаты готовят обращение в Институт лесного хозяйства с просьбой разработать проект по их восстановлению.

Здесь именно специалистам надо заниматься этим вопросом - возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса. Потому что если не будет леса, у нас будет пустыня", - отметил Гайдай.

Напомним, на Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара, очаг вблизи села Гавриловка на площади 150 га локализован.

пожар помощь деньги ОГА Луганская область
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