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07 жовтня 2020, 15:00 6

В Одеській області суддю-втікача ув'язнили на 9 років за хабарі

07 жовтня 2020, 15:00 6
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Йому було оголошено заочно обвинувальний вирок
Йому було оголошено заочно обвинувальний вирок
Фото: flickr
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Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним у хабарництві суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Сам Меденцев переховується від слідства, тому судовий розгляд і оголошення вироку відбулися за його відсутності.

За даними слідства, у 2014 році суддю Меденцева викрили на вимаганні та одержанні 570 тисяч гривень від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала у нього на розгляді.

Гроші він отримав у три етапи, двічі безпосередньо у службовому кабінеті. Під час обшуку в нього знайшли 250 тисяч грн.

Колегія суддів, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнала суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні.

Вироком суду суддю Господарського суду засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Вирок набирає законної сили через 30 днів із дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей, суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Одеса суддя корупція вирок хабар ВАКС
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