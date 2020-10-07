НАЗК знайшло низку недоліків у законі про вибори під час карантину

В агентстві зазначають, що такі зміни порушуватимуть права учасників виборчого процесу

В агентстві зазначають, що такі зміни порушуватимуть права учасників виборчого процесу

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Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що закон про особливості виборів під час карантину містить низку суттєвих недоліків. Йдеться про законопроєкт №4117.

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Автори документу, зазначають у відомстві, пропонують зміни, які можуть негативно вплинути на прозорість фінансування та контролю за виборчою кампанією.

Закон зокрема пропонує зобов’язати НАЗК встановлювати форми фінансових звітів виборчих фондів та проводити аналіз цих звітів.

В агентстві вважають, що такі зміни порушуватимуть права учасників виборчого процесу з двох основних причин:

оновлену форму фінансової звітності виборчих фондів пропонують використовувати вже на цих місцевих виборах. Це означає, що оприлюднення звітів може відбутися вже після завершення виборчого процесу, відтак порушується право виборців на отримання інформації.

НАЗК не має доступу до інформації про рахунки виборчих фондів та вдосталь ресурсів для опрацювання фінзвітності. За законодавством таку звітність подають до відповідних територіальних виборчих комісій, а не до НАЗК.

"Штатна чисельність департаменту НАЗК, що координує перевірку звітності виборчих фондів, - лише 25 осіб. Водночас для проведення місцевих виборів утворено 1660 територіальних виборчих комісій зі складом від 9 до 18 осіб. Тобто, загалом близько 20 тисяч осіб", - пояснив голова НАЗК Олександр Новіков.

Він наголосив, що з огляду на це перекладання обов’язку перевіряти кандидатську звітність із ТВК на НАЗК є неприйнятним.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання для ухвалення закону про особливості проведення виборів під час карантину.