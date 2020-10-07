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07 октября 2020, 15:00 6

В Одесской области судью-беглеца приговорили к 9 годам за взятки

07 октября 2020, 15:00 6
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Ему был объявлен заочно обвинительный приговор
Ему был объявлен заочно обвинительный приговор
Фото: flickr
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Высший антикоррупционный суд заочно признал виновным во взяточничестве судью Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Сам Меденцев скрывается от следствия, поэтому судебное разбирательство и оглашение приговора состоялось без его присутствия.

По данным следствия, в 2014 году судью Меденцева уличили в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилось у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды непосредственно в служебном кабинете. Во время обыска у него нашли 250 тысяч грн.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, судья Хозяйственного суда приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его объявления, если не будет внесена апелляционная жалоба.

Напомним, в Черкасской области осудили экс-прокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Одесса судья коррупция приговор взятка ВАКС
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