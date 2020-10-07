В Одесской области судью-беглеца приговорили к 9 годам за взятки

Ему был объявлен заочно обвинительный приговор

Ему был объявлен заочно обвинительный приговор

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Сам Меденцев скрывается от следствия, поэтому судебное разбирательство и оглашение приговора состоялось без его присутствия.

По данным следствия, в 2014 году судью Меденцева уличили в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилось у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды непосредственно в служебном кабинете. Во время обыска у него нашли 250 тысяч грн.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, судья Хозяйственного суда приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его объявления, если не будет внесена апелляционная жалоба.

Напомним, в Черкасской области осудили экс-прокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.